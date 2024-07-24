В Симферополе задержали подозреваемого в серии мошенничеств на сумму более 1 миллиона рублей

В полицию Симферополя с апреля стали поступать заявления от местных жителей, о том, что мужчина, представляясь мастером под предлогом изготовления мебели мошенническим путем присвоило денежные средства заявителей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого 30-летнего жителя крымской столицы. Мужчина пояснил, что предлагал потерпевшим услуги по изготовлению кухонной мебели, получал деньги на покупку материалов, после чего на связь не выходил. Таким образом злоумышленнику удалось обмануть 11 граждан на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Все полученные деньги он потратил на собственные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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