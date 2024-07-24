В Симферополе задержали подозреваемого в серии мошенничеств на сумму более 1 миллиона рублей

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого 30-летнего жителя крымской столицы. Мужчина пояснил, что предлагал потерпевшим услуги по изготовлению кухонной мебели, получал деньги на покупку материалов, после чего на связь не выходил. Таким образом злоумышленнику удалось обмануть 11 граждан на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Все полученные деньги он потратил на собственные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.