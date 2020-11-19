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В Симферополе задержали подозреваемых в грабеже
Фото: МВД

В Симферополе задержали подозреваемых в грабежах

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:37 19.11.2020

В территориальные отделы полиции в Симферополе поступили заявления от сотрудников магазинов, расположенных в Железнодорожном и Центральном районах города.

Заявители сообщили, что у них на рабочем месте были совершены имущественные преступления. В первом случае неизвестное лицо открыто похитило тридцать пять пачек сигарет и бутылку лимонада. Общая сумма ущерба составила более пяти тысяч рублей. Во втором случае из подсобного помещения злоумышленники похитили кошелек с денежными средствами, банковские карты, личные документы сотрудника магазина. Общая сумма ущерба составила около четырех тысяч рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы Управления МВД России по г.Симферополю по горячим следам задержаны двое мужчин по подозрению в совершении данных преступлений. Выяснилось, что один из задержанных ранее неоднократно был судим за имущественные преступления.

Правоохранители изъяли похищенное имущество в ходе личного досмотра подозреваемых.

Дознавателями отдела полиции «Железнодорожный» и следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 и ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В Симферополе задержали подозреваемых в грабежах

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