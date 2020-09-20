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В Симферополе задержали подозреваемых в грабеже
Фото: МВД

В Симферополе задержали подозреваемых в грабеже

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:50 20.09.2020

В Симферополе сотрудники уголовного розыска задержали двух граждан по подозрению в совершении грабежа на территории крымской столицы. Оказалось, что ранее судимый за имущественное преступление 36-летний симферополец и его не судимый ранее 25-летний товарищ ночью в городском парке заметили 60-летнего мужчину и решили его ограбить.

Злоумышленники толкнули потерпевшего в спину, от чего мужчина упал на землю. Не давая своей жертве возможности подняться, грабители открыто похитили мобильный телефон, часы и деньги мужчины. Общая сумма причиненного ущерба – 52 тысячи  рублей, — рассказали в МВД по РК.

Подозреваемым избрана мера пресечения – заключение под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В Симферополе задержали подозреваемых в грабеже

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