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В Симферополе задержали подозреваемых в совершении краж из сетевых спортивных магазинов
фото: Didgeman (pixabay.com)

В Симферополе задержали подозреваемых в совершении краж из сетевых спортивных магазинов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 13:09 09.05.2021

В полицию Симферополя поступило два заявления от представителей сетевых спортивных магазинов о том, что неизвестными из торговых залов похищена одежда.

В одном случае похищен сумма ущерба составила около 65 тысяч рублей, в другом – около 15 тысяч рублей. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали каждого из подозреваемых. Ими оказались 42-летний мужчина, временно проживающий в столице Крыма, и 43-летняя жительница Севастополя. В ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемых часть похищенного имущества изъята и в настоящее время возвращена в торговые точки, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Дознавателями отделов полиции «Центральный» и «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Симферополе задержали подозреваемых в совершении краж из сетевых спортивных магазинов

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