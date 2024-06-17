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В Симферополе задержали подростка — помогал дистанционным мошенникам

В Симферополе задержали подростка — помогал дистанционным мошенникам

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:40 17.06.2024

В отдел полиции № 3 «Центральный» поступило сообщение от 46-летнего жителя Симферополя о том, что его бабушка стала жертвой мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП».

Он рассказал, что на домашний телефон 91-летней родственницы поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что ее дочь попала в ДТП и для лечения необходимо передать денежные средства. После чего пенсионерка, поверив неизвестному, через окно квартиры передала 100 тысяч рублей прибывшему курьеру. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Симферополю установили и задержали подозреваемого — 16-летнего уроженца г. Алушты. Парень в содеянном сознался, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России по РК. 

Молодой участник схемы обмана рассказал, что ему в мессенджере поступило «выгодное» предложение заработать. Выполняя указания кураторов, молодой человек приехал по адресу, где проживала потерпевшая и забрал у нее денежные средства, которые перевел на счета «работодателя», оставив себе 5 % от полученной суммы в качестве вознаграждения.

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В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следователем ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полиция Крыма предостерегает молодых людей, что, согласившись на подобные предложения о легком заработке вы можете стать участником мошеннической схемы и перечеркнуть свою судьбу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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