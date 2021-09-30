В Симферополе задержали похитителей велосипедов

В территориальный отдел полиции в Симферополе поступило три сообщения от жителей города о краже.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Киевский» УМВД России по г. Симферополю в течение суток по подозрению в совершении данных преступлений задержаны двое мужчин. Один из них, 38-летний местный житель, похитил два велосипеда, стоящих между этажами в многоэтажных домах, разрезав плоскогубцами тросы замков. Средства передвижения он продал, а деньги потратил на собственные нужды. Второй задержанный, 37-летний мужчина, из подъезда многоквартирного дома похитил велосипед стоимостью 14 тысяч рублей, но распорядиться им не успел. Велосипед у него изъяли сотрудники полиции и вернули владельцу, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Оба задержанных ранее судимы за незаконный оборот наркотических средств.

Дознавателем и следователем ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1, 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух и пяти лет соответственно.

Сотрудники полиции Республики Крым информируют:

Если Ваш велосипед украли:

Как только обнаружили пропажу велосипеда, незамедлительно сообщите о факте кражи в полицию по телефону «102».

При обращении с заявлением о краже вам понадобится паспорт, а также желательно документы на велосипед, его фотографии или детальное описание.

Если Вы обнаружили свой велосипед у другого лица, не пытайтесь отнять его самостоятельно, тем более с применением силы. Сразу же вызывайте сотрудников полиции.