В Симферополе задержали пособника мошенников – «винтика» схемы «Ваш родственник попал в ДТП»

Подозреваемому в мошенничестве, задержанному сотрудниками полиции в Симферополе, грозит до пяти лет лишения свободы

В полицию Симферополя обратилась 73-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. Заявительница рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного, который сообщил о якобы произошедшем ДТП, виновником которого стал ее сын. Для непривлечения родственника к уголовной ответственности пенсионерка, поверив мошенникам, передала приехавшему таксисту 130 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.Симферополю в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в короткие сроки установили подозреваемого. Им оказался 20-летний севастополец. Злоумышленник был задержан симферопольскими оперативниками совместно с коллегами из полиции г.Севастополя недалеко от банкомата. Молодой человек рассказал, что в одной из социальных сетей ему написал неизвестный, который попросил за денежное вознаграждение оказать услугу — забрать у таксиста пакет с денежными средствами и перевести их на указанный счет, — рассказали в МВД по РК.

Полицейские изъяли у злоумышленника 20 тыс. рублей, которые молодой человек оставил себе в качестве «заработка» и не успел потратить, чек с банкомата о переводе денежных средств, а также мобильный телефон с перепиской подозреваемого с «работодателем».

Следователем ОП №2 «Киевский» УМВД России УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.