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В Симферополе задержали ростовчанина, который скрывался от следствия
Фото: perm.one

В Симферополе задержали «разбойников»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:01 25.11.2020

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Киевский» Управления МВД России в Симферополе пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в разбойных нападениях на автозаправочные станции.

По версии следствия, злоумышленники действовали по заранее разработанной схеме, чётко распределив роли. Один входил в помещения АЗС и, угрожая сотрудникам ножом, похищал денежные средства. Второй оставался на входе и следил за обстановкой. Третий участник группы управлял автомобилем, на котором подозреваемые скрывались с места преступления. В настоящее время установлены обстоятельства как минимум двух разбойных нападений на Ялтинском шоссе и улице Бородина, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователем отдела полиции «Киевский» Управления МВД России по городу Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались трое жителей Симферополя. Задержанные дали признательные показания. Двоим мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При обысках по местам проживания фигурантов обнаружен и изъят нож, который, предположительно, использовался при нападениях, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что один из участников группы может быть причастен к краже, совершённой несколько лет назад. По предварительным данным, злоумышленник проник в помещение организации и тайно похитил оттуда дорогостоящее электрооборудование. Следствием было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Задержанный сознался в содеянном.

Предварительное расследование уголовных дел продолжается.

В Симферополе задержали "разбойников"

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