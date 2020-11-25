В Симферополе задержали «разбойников»

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Киевский» Управления МВД России в Симферополе пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в разбойных нападениях на автозаправочные станции.

По версии следствия, злоумышленники действовали по заранее разработанной схеме, чётко распределив роли. Один входил в помещения АЗС и, угрожая сотрудникам ножом, похищал денежные средства. Второй оставался на входе и следил за обстановкой. Третий участник группы управлял автомобилем, на котором подозреваемые скрывались с места преступления. В настоящее время установлены обстоятельства как минимум двух разбойных нападений на Ялтинском шоссе и улице Бородина, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователем отдела полиции «Киевский» Управления МВД России по городу Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались трое жителей Симферополя. Задержанные дали признательные показания. Двоим мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При обысках по местам проживания фигурантов обнаружен и изъят нож, который, предположительно, использовался при нападениях, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

Выяснилось, что один из участников группы может быть причастен к краже, совершённой несколько лет назад. По предварительным данным, злоумышленник проник в помещение организации и тайно похитил оттуда дорогостоящее электрооборудование. Следствием было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Задержанный сознался в содеянном.

Предварительное расследование уголовных дел продолжается.