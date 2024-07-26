В Симферополе задержали «риэлторшу». Обманула три десятка клиентов

В Симферополе оперативники уголовного розыска разоблачили мошенническую деятельность местной жительницы крымской, которая под видом агента по недвижимости оказывала недобропорядочные риэлтерские услуги.

41-летняя женщина размещала на одном из сайтов объявления о предоставлении помощи по аренде квартир в Симферополе по привлекательной цене, убеждала откликнувшихся граждан перевести ей деньги в качестве предоплаты перед просмотром жилья. А для большей солидности сняла офис, где могла заключать договоры. Злоумышленница работала по довольно примитивной схеме: подписывала договоры с клиентами, после оплаты передавала или отправляла заказчикам адреса несуществующих квартир или контакты хозяев, чьё жильё уже давно арендовано. Свои услуги риэлтор оценивала от 5 до 14 тысяч рублей. Таким образом аферистка работала на протяжении почти двух с половиной лет, – сообщили в МВД по РК.

Оперативникам удалось установить потерпевших, которые заплатили деньги, потратили время на поиски вымышленных адресов, но так и не получили ожидаемой услуги. Также при обращении в офис риэлтора обманутым гражданам было отказано в возврате оплаты.

На данный момент известно, что к услугам агента по недвижимости обратился 31 человек, от которых женщина получила более 230 тысяч рублей.

По каждому из этих фактов следователем отдела полиции № 3 «Центральный» г. Симферополя возбужден ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленнице грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сотрудниками полиции устанавливается причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям.

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