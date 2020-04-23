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В Симферополе задержали сбытчиков фальшивых денег
Фото: МВД

В Симферополе задержали сбытчиков фальшивых денег

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:50 23.04.2020

В Симферополе полиция раскрыла схему сбыта фальшивых купюр, которые в массовом порядке распространялись в столице Крыма.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД России по г.Симферополю по подозрению в сбыте поддельных купюр задержаны двое местных жителя 32-х и 26-ти лет.

Со слов одного из подозреваемых, подделки они получали через один из тематических Интернет-сайтов. Вступив в преступный сговор со своим другом, они заказали 50 поддельных купюр номиналом 5 000 рублей, уплатив за них 86 000 рублей. Указанные денежные знаки они получили через курьера службы доставки.

Часть поддельных купюр подозреваемым удалось сбыть при совершении покупок на территории города Симферополя, оставшиеся денежные знаки изъяты сотрудниками полиции в ходе обыска.

Следственным управлением УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ (хранение в целях сбыта, сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации), — отметили в МВД по РК.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

В Симферополе задержали сбытчиков фальшивых денег

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