В Симферополе задержали суетливого мужчину. Оказался — наркодилер

Сотрудниками батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России в Симферополе был замечен мужчина, который при виде сотрудников полиции изменил траекторию движения и попытался скрыться.

Гражданин был задержан. Им оказался ранее не судимый 22-летний житель одного из сел Белогорского района. При осмотре прилегающей территории сотрудниками полиции обнаружили несколько тайников, в которых находилось кристаллическим вещество. Также при личном досмотре у задержанного из карманов куртки были изъяты 4 свертка, обмотанных черной изолентой с аналогичным веществом, мобильный телефон с перепиской в социальной сети, где были фотографии и координаты мест «закладок», а также банковская карта, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Согласно заключению криминалистической экспертизы, в представленных 24 полимерных свертках, изъятых у задержанного, содержится синтетическое наркотическое средство N-метилэфедрон, так называемая «соль», общей массой 14,5 грамма.

Как рассказал подозреваемый, данные наркотические средства он приобрел в интернете с целью дальнейшего сбыта посредством социальных сетей.

Следственным отделом ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 — п.«г» ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере).