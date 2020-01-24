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В Симферополе задержали закладчика наркотиков. Говорит - завербовали через Интернет
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Симферополе задержали закладчика наркотиков. Говорит — завербовали через Интернет

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:50 24.01.2020

Подозреваемого в сбыте наркотиков — 28-летнего жителя Красногвардейского района — сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по Симферопольскому району задержали в пригороде крымской столицы.

В рюкзаке, принадлежащем молодому человеку, оперативники выявили несколько свертков с порошкообразным веществом. Со слов задержанного, в сети интернет ему предложили работу, связанную со сбытом наркотиков бесконтактным способом. Через один из мессенджеров он получит от «работодателей» геоданные с местом нахождения тайника с запрещенными веществами. В дальнейшем злоумышленник должен был осуществить «закладки» с маленькими дозами «синтетики» с целью дальнейшего сбыта. У молодого человека полицейские также выявили мобильный телефон, банковские карты и компас. Подозреваемый указал на место еще одного тайника с наркотиком возле мусорных баков, недалеко от места своего проживания в г.Симферополе, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Все изъятое было направлено на исследование. Согласно заключению экспертизы, у молодого человека изъято порядка 2,5 кг запрещенных веществ, в том числе так называемая «соль», экстази и мефедрон.

Согласно действующему законодательству, изъятое составляет особо крупный размер. Благодаря действиям сотрудников полиции, на улицы не попало несколько десятков тысяч доз сильнодействующих синтетических наркотиков. Установлено, что ранее подозреваемый в поле зрения правоохранителей не попадал, — отмечают в правоохранители.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в особо крупном размере).

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным лишением свободы. Молодой человек задержан в порядке ст.91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (по подозрению в совершении преступления) и находится под стражей.

В Симферополе задержали закладчика наркотиков. Говорит - завербовали через Интернет

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