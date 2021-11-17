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В Симферополе задержали женщину, которую подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере

В Симферополе задержали женщину, которую подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:49 17.11.2021

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Симферополю задержана 26-летняя подозреваемая в сбыте наркотических средств в крупном размере.

Стало известно, что женщина передвигается на автомобиле такси и имеет при себе крупную партию наркотиков. Полицейские совместно с сотрудниками ОГИБДД остановили предполагаемый автомобиль с целью проверки полученной информации.  Увидев сотрудников полиции, пассажирка выбросила на землю шесть полимерных пакетов, в которых находилось 107 свертков с наркотическим веществом (соль), общим весом примерно 90 гр. Результаты проведённой экспертизы подтвердили, что в свертках находится синтетический наркотик. Женщина призналась, что на протяжении трех последних месяцев осуществляет сбыт наркотиков путем закладок, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В Симферополе задержали женщину, которую подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере

Следователем ОП «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере размере). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

МВД по Республике Крым обращается к гражданам с призывом не оставаться равнодушными к проблемам наркомании. Позвонив по единому номеру полиции «102», вы можете передать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, а также их немедицинского употребления. Своим звонком вы можете спасти множество жизней!

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Симферополе задержали женщину, которую подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере

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