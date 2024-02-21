В Симферополе задержан 18-летний курьер телефонных мошенников, который обобрал двух пенсионеров

В Симферополе в районный отдел городской полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что его 86-летняя мать пострадала от действий телефонных мошенников. Он рассказал, что женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее внук находится в больнице и для его лечения необходимы денежные средства. После чего домой к пенсионерке приехал курьер, которому она отдала 130 тысяч рублей.

Позже в отдел полиции № 3 «Центральный» поступило сообщение от 91-летней местной жительницы, которая сообщила, что на городской телефон позвонил неизвестный, который преставился ее знакомым. Мужчина рассказал, что попал в ДТП и ему необходимы денежные средства. Приехавшему к ней домой курьеру, женщина отдала 100 тысяч рублей и 1 600 долларов.

Сотрудники полиции установили, что к потерпевшим приходил за деньгами один и тот же молодой человек – 18-летний житель Бахчисарайского района, который был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Парень, желая подработать, согласился принять участие в преступной схеме, объявление которой нашел в одной из социальных сетей. После чего в популярном мессенджере он получал адреса, на которые выезжал и забирал денежные средства. Похищенные деньги пенсионерок, молодой человек переводил на счет так называемого куратора, а 10% от суммы отставлял себе в качестве заработка, — сообщили в МВД по РК.

Следователями ОП № 1 «Железнодорожный» и ОП № 3 «Центральный» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанного.