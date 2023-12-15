В Симферополе задержан курьер-мошенник, который обманным путем завладел деньгами двух пенсионерок

В Симферополе в полицию поступило заявление от 84-летней местной жительницы, ставшей жертвой мошенников. Пенсионерке на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, сообщившего о страшной аварии, в которой якобы сильно пострадал ее сын. Для возмещения материального и морального ущерба пострадавшим женщина передала приехавшему курьеру все сбережения в рублях и иностранной валюте. Позднее она узнала, что в ДТП сын не попадал. Причиненный ущерб составил более 433 тысяч рублей. Еще одной жертвой стала 74-летняя жительница Симферополя. Она передала курьеру-мошеннику 170 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из УМВД России по г. Симферополю установили злоумышленника. 53-летний житель Краснодарского края был задержан оперативниками в одной из местных гостиниц, где проживал последние несколько дней. Свою вину мужчина признал и рассказал, что подработку курьером нашел в сети Интернет. По указанию «работодателя» забрал по конкретному адресу денежные средства и перечислил на банковский счет, — сообщили в МВД по РК.

Полицейские изъяли у мужчины часть денежных средств в иностранной валюте. Остальные он успел обменять в банке на рубли и перевести на счет «куратора».

Следователем УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Задержанному грозит лишение свободы сроком до шести лет. Устанавливается причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.