В Симферополе задержан охранник СТО, подозреваемый в крупном хищении с места работы  

В Симферополе в полицию поступило заявление от директора одной из станций технического обслуживания, который сообщил о возможной краже. При проведении инвентаризации, на СТО было обнаружено отсутствие двух автомобильных аккумуляторных батарей, 5 бамперов от автомобиля «Skoda», двигателя от автомобиля «Opel Omega», две инструментальных тележки с комплектом инструментов, окрасочного пистолета с бачком, передвижного компрессора и сварочного автомата. Общая сумма ущерба составила 534 тысячи рублей.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 49-летний житель одного из сел Симферопольского района. Мужчина на этом СТО работал неофициально охранником.

От подозреваемого получены признательные показания в совершении данного преступления. С его слов, на протяжении времени с сентября 2019 г. по май 2020 г. он втайне от руководства выносил запчасти и оборудование и продавал клиентам своей же организации по заниженным ценам. Мужчина признался, что полученные денежные средства он тратил на собственные нужды, — сообщили в МВД по РК.

По п.«в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.