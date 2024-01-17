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В Симферополе задержана подозреваемая в мошенничестве, использующая прием «залом денег»
Иллюстрация: fishki.net

В Симферополе задержана подозреваемая в мошенничестве, использующая прием «залом денег»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:30 17.01.2024

В декабре прошлого года в Симферополе полиция получила несколько заявлений от продавцов-консультантов объектов торговли по факту мошеннических действий. Обе потерпевшие сообщили, что при пересчете денежных средств в кассе магазинов была обнаружена недостача.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что неизвестная женщина, расплачиваясь за товары незначительной стоимости, в момент передачи денежных средств, заламывала купюру крупного номинала, отвлекала продавцов и кассиров, и в итоге не отдавала свою купюру. При этом «покупательница» уходила из помещения магазинов со своими деньгами, товаром и сдачей с «покупки». Используя данную схему мошенничества, злоумышленница успела похитить денежные средства в магазине алкогольной продукции, а также в торговом островке бижутерии, — сообщили в МВД по РК.

Сотрудниками уголовного розыска ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю установлена 37-летняя ранее судимая за аналогичные факты жительница Краснодарского края. Злоумышленница задержана оперативниками по месту жительства в г. Армавир и доставлена в Республику Крым.

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Отделом дознания ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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