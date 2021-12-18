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В Симферополе зафиксированы новые случаи нарушения миграционного законодательства
Иллюстрация: admnvrsk.ru

В Симферополе зафиксированы новые случаи нарушения миграционного законодательства

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:13 18.12.2021

В Симферополе в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства за неделю выявлены и зарегистрировано четыре факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.

Полицейские установили, что четверо местных жителей незаконно зарегистрировали по месту своего проживания 11 иностранных граждан из Узбекистана, Азербайджана и Грузии, заведомо зная, что проживать по этим адресам они не будут.

Стражами правопорядка по месту регистрации иностранцев произведены осмотры, в ходе которых установлено, что они там не проживают. Соседи также подтвердили, что помимо хозяев других граждан на территории домовладений не видели. От всех подозреваемых получены признательные показания, — сообщили в МВД п РК.

Со слов одного из них, за незаконную регистрацию двух иностранцев он получил денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей.

В отношении нарушителей дознавателями отделов полиции УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации), — уточнили в полиции.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В Симферополе зафиксированы новые случаи нарушения миграционного законодательства

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