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В Симферополе заключены контракты на пассажирские перевозки
Фото: администрация Симферополя

В Симферополе заключены контракты на пассажирские перевозки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 20:39 17.01.2022

В Симферополе состоялся конкурс по отбору перевозчиков на городские маршруты. Об его итогах сообщил начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий в ходе аппаратного совещания сообщил о проведении конкурса по отбору перевозчиков на городские маршруты.

Контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа, заключены по 42 из 47 муниципальных автобусных маршрутов. На основании заключённых контрактов перевозчики приступят к выполнению работ с 1 февраля 2022 года. Срок выполнения – до конца 2023 года, — отметил Георгий Сухацкий.

Он также добавил, что параллельно на официальном сайте администрации и в муниципальной газете «Южная столица Крым» опубликовано объявление об определении временных перевозчиков по 5 муниципальным маршрутам.


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