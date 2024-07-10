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В Симферополе занимаются благоустройством территорий
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе занимаются благоустройством территорий

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:01 10.07.2024

О ходе работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в крымской столице прокомментировал глава администрации города Михаил Афанасьев.

​По его информации, в этом году комплекс работ по благоустройству провели на 10 дворовых территориях. На данный момент подрядной организацией выполнены основные работы: проведена установка бортовых камней, выполнен ремонт асфальтового покрытия проезжей части, обустроены парковочные места, оборудованы зоны отдыха, установлены малые архитектурные формы.

Кроме того, продолжаются работы по благоустройству центрального парка культуры и отдыха Екатерининский сад. Благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Кроме того, Администрацией города проводятся работы по ремонту междворовых проездов. В этом году мы планируем отремонтировать 32 междворовых проезда, на 17 объектах работы закончены, еще на 15 завершим до конца года, — прокомментировал глава крымской столицы Михаил Афанасьев. 

Также, во втором полугодии 2024 года предполагается реализация дополнительно благоустройства 3-х дворовых территорий.

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источник: пресс-служба администрации Симферополя

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