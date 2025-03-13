В Симферополе занимаются вывесками на иностранных языках

В крымской столице на постоянной основе проводится работа по упорядочению размещения вывесок информационного и рекламного характера. Об этом сообщил начальник управления наружной рекламы и информации администрации Симферополя Алим Джалилов.

Первоочередной задачей является проведение мониторинга размещения наружных информационных конструкций, фасадных вывесок, а также рекламных конструкций на фасадах зданий, в содержании которых используются слова и символы латинского алфавита (иностранные слова), в том числе русские слова и буквы, выполненные в транслитерации латинского алфавита, с целью их замены на русский язык и алфавит.

В рамках мониторинга было обследовано более 585 объектов с вывесками, содержащими информацию на иностранных языках. Анализ показал, что 275 объектов имеют регистрацию товарного знака, 114 конструкций — действующие разрешения на установку. 196 конструкций установлены и эксплуатируются незаконно. В настоящее время администрация города выписывает предписания о демонтаже несоответствующих нормам конструкций. Работа в этом направлении будет продолжена, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Алима Джалилова.

Данная инициатива направлена на сохранение чистоты русского языка и его защиту от заимствований.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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