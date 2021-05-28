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В Симферополе заработал ещё один детский сад - "Капитошка"
фото: пресс-служба администрации Симферополя"

В Симферополе заработал ещё один детский сад — «Капитошка»

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 20:12 28.05.2021

Торжественное открытие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №20 «Капитошка» в Симферополе состоялось 28 мая.

Дошкольное учреждение построено в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Детский сад рассчитан на 260 воспитанников. Укомплектован штат воспитателей, их помощников, а также обслуживающего персонала. Всего в новом дошкольном учреждении будет трудиться 67 человек, — сообщили в пресс-служба администрации Симферополя.

Детский сад «Капитошка» – уже 4 детский сад, который был открыт в Симферополе в 2021 году. В

Всего мы планируем открыть 11 дошкольных учреждений, что позволит удовлетворить потребность всех родителей, которые написали заявления и хотят, чтобы их дети пошли в детский сад в текущем году, — отмечает глава администрации Валентин Демидов. — Объект современный, комфортный, имеется всё необходимое для физического и культурного воспитания ребят. Думаю, детский сад «Капитошка» станет желанным местом пребывания детей.

В  дошкольном учреждении для воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет будет функционировать 2 подготовительные группы по 25 человек.

Это группы, в которых дети будут готовятся к поступлению в школу. Помимо дидактических игр, они будут изучать буквы и цифры, — подчеркнула заведующая МБДОУ №20 «Капитошка» Эмине Абселямова. – В дальнейшем планируется увеличить количество дошкольных групп, в связи с востребованностью среди населения. 

В Симферополе заработал ещё один детский сад - "Капитошка"

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