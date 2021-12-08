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В Симферополе заработала новогодняя почта Деда Мороза

В Симферополе заработала новогодняя почта Деда Мороза

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:01 08.12.2021

В Детском парке Симферополя открылась новогодняя почта Деда Мороза.

В Симферополе заработала новогодняя почта Деда Мороза

Как сообщают «Парки столицы», опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик может каждый маленький посетитель Детского парка. В конце декабря помощники Деда Мороза бережно соберут все письма и отправят их в резиденцию волшебного дедушки в Великий Устюг.

В Симферополе заработала новогодняя почта Деда Мороза

Новогодний ящик для писем расположился у главной сцены парка рядом со сказочным домиком, который работники МБУК «Парки столицы» установили специально к празднику. Домик разрисовали сказочными персонажами и декорировали новогодними украшениями. Получилась самая настоящая избушка Деда Мороза, которая притягивает внимание любителей ярких фотографий и дарит приятную атмосферу праздника и новогоднее настроение, — рассказали в администрации крымской столицы.

В Симферополе заработала новогодняя почта Деда Мороза

Для того чтобы ваше письмо, брошенное в новогодний почтовый ящик, попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

В Симферополе заработала новогодняя почта Деда Мороза

Фото: «Парки столицы».

В Симферополе заработала новогодняя почта Деда Мороза

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