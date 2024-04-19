В Симферополе заработали фонтаны

Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщил о запуске фонтанов в Симферополе.
В годовщину подписания императрицей Екатериной II манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамани и всей Кубанской стороны под Российскую державу», в скверах и парках Симферополя заработали фонтаны, — рассказал Михаил Афанасьев.
Напоминаем, где в крымской столице расположены (и уже работают) фонтаны:
- сквер у Дворца культуры профсоюзов,
- площадь Куйбышева,
- светомузыкальный фонтан на проспекте Кирова,
- «Шахматный фонтан» на набережной Салгира,
- Екатерининский сад,
- парк Тренёва,
- сквер имени Ленина.
Уверен, что запуск фонтанов именно в этот день станет доброй традицией нашего города, — подчеркнул Афанасьев.
Фото: страница ВКонтакте М.Афанасьева.
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С тегами: благоустройство Крыма