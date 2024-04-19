В Симферополе заработали фонтаны

Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщил о запуске фонтанов в Симферополе.

В годовщину подписания императрицей Екатериной II манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамани и всей Кубанской стороны под Российскую державу», в скверах и парках Симферополя заработали фонтаны, — рассказал Михаил Афанасьев.

Напоминаем, где в крымской столице расположены (и уже работают) фонтаны:

сквер у Дворца культуры профсоюзов,

площадь Куйбышева,

светомузыкальный фонтан на проспекте Кирова,

«Шахматный фонтан» на набережной Салгира,

Екатерининский сад,

парк Тренёва,

сквер имени Ленина.

Уверен, что запуск фонтанов именно в этот день станет доброй традицией нашего города, — подчеркнул Афанасьев.

Фото: страница ВКонтакте М.Афанасьева.