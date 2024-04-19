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В Симферополе заработали фонтаны

В Симферополе заработали фонтаны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма, Симферополь 17:02 19.04.2024

Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщил о запуске фонтанов в Симферополе.

В Симферополе заработали фонтаны

В годовщину подписания императрицей Екатериной II манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамани и всей Кубанской стороны под Российскую державу», в скверах и парках Симферополя заработали фонтаны, — рассказал Михаил Афанасьев.

В Симферополе заработали фонтаны

Напоминаем, где в крымской столице расположены (и уже работают) фонтаны:

  • сквер у Дворца культуры профсоюзов,
  • площадь Куйбышева,
  • светомузыкальный фонтан на проспекте Кирова,
  • «Шахматный фонтан» на набережной Салгира,
  • Екатерининский сад,
  • парк Тренёва,
  • сквер имени Ленина.
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В Симферополе заработали фонтаны

Уверен, что запуск фонтанов именно в этот день станет доброй традицией нашего города, — подчеркнул Афанасьев.

В Симферополе заработали фонтаны

Фото: страница ВКонтакте М.Афанасьева.

 

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