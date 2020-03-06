В Симферополе зарегистрирован тысячный новорожденный

В отделе регистрации рождения Симферополя состоялась торжественная регистрация тысячного ребёнка, который родился в этом году. Интересно, что это событие произошло в преддверии Международного женского дня.

По информации заведующей отделом регистрации рождения Симферополя Людмилы Назаренко, для семьи Билого Александра и Дарьи весенний день 5 марта стал особенным их новорожденные двойняшки стали популярны. По счастливой случайности мальчик Николай зарегистрирован тысячным малышом, родившимся в 2020 году в Симферополе, а его сестра Екатерина — тысяча первой новорожденной.

В рамках мероприятия сотрудники отдела регистрации рождения Симферополя торжественно вручили родителям свидетельства о рождении, а также поздравительный адрес от имени Департамента ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым и памятный подарок.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.