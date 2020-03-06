Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Люди в Крыму | В Симферополе зарегистрирован тысячный новорожденный

crimeapress_news

В Симферополе зарегистрирован тысячный новорожденный

В Симферополе зарегистрирован тысячный новорожденный

Опубликовал: CrimeaPRESS в Люди в Крыму 12:02 06.03.2020

В отделе регистрации рождения Симферополя состоялась торжественная регистрация тысячного ребёнка, который родился в этом году. Интересно, что это событие произошло в преддверии Международного женского дня.

По информации заведующей отделом регистрации рождения Симферополя Людмилы Назаренко, для семьи Билого Александра и Дарьи весенний день 5 марта стал особенным их новорожденные двойняшки стали популярны. По счастливой случайности мальчик Николай зарегистрирован тысячным малышом, родившимся в 2020 году в Симферополе, а его сестра Екатерина — тысяча первой новорожденной.

В рамках мероприятия сотрудники отдела регистрации рождения Симферополя торжественно вручили родителям свидетельства о рождении, а также поздравительный адрес от имени Департамента ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым и памятный подарок.

В Симферополе зарегистрирован тысячный новорожденный

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе зарегистрирован тысячный новорожденный

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.