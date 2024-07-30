В Симферополе заседал Клуб фантастов Крыма

27 июля состоялось заседание Клуба фантастов Крыма в Хайдельберг-центре, на котором были подведены итоги 17-го Крымкона и озвучены планы на 18-й Крымкон 2025 года. Прошёл он в конце июня и был посвящён памяти основателя фестиваля и Клуба фантастов — Валерия Гаевского, который покинул наш мир в прошлом году.

Традиционно церемония открытия Крымкона «Фанданго» состоялась в литературно-мемориальном музее Александра Грина (с обязательной фотосессией коллектива фантастов на фоне гриновского панно «Бригантина»).

На правах хозяйки с приветственной речью выступила научный сотрудник Алла Ермилова. В конвенте приняли участие более 30 человек, приехавших не только из других городов Крыма, но и из Санкт-Петербурга, Анапы, Королева, Люберец, из Тульской области. С 24 по 27 июня все основные события фантастического феодосийского фестиваля проходили на территории летней площадки и в конференц-зале туристско-оздоровительного комплекса «Маяк».

Закрытие «Крымкона 2024» происходило в музей Марины и Анастасии Цветаевых. Главным призом победителям рассказного семинара «Фанданго – Аэлита» стал сборник произведений Александра Грина.

За вклад в дело развития крымской фантастики восьми наиболее отличившимся членам Клуба фантастов впервые была вручена медаль имени Валерия Гаевского.

Немного о клубе фантастов Крыма:

В 2003 году Валерий Анатольевич Гаевский собрал в столице Крыма единомышленников – писателей-фантастов и стал проводить общекрымские семинары «Фанданго». Клуб фантастов Крыма был создан как независимое творческое объединение писателей с благородной миссией открытия талантливых авторов новейшей генерации XXI века. В 2008 и 2009 году в Коктебеле прошел фестиваль «Фанданго», который в 2010 и 2011 проходил уже в Судаке, а с 2012 г. по настоящее время «бросил якорь» в Феодосии.

За вклад в развитие и популяризацию фантастики в Крыму на заседании в Симферополе 27 июля нынешний президент Клуба фантастов Крыма «Фанданго» и вице-президент Николай Остапцов вручили Владимиру Мильгунову, Александру Трунову и Владимиру Грачеву медали им. Гаевского.

Эльдар Шарбатов выступил с докладом «О психологических аспектах искусства», а писатель Галина Малышева рассказала о прошедшем конкурсе фантастики «Млечный путь 2024».

Следующая встреча Клуба состоится в последнюю субботу месяца, 31 августа в 14:00.

автор: Анфиса Третьякова (фото автора)

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