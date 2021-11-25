В Симферополе затеяли конкурс «Лучшая новогодняя игрушка – 2022»

В Симферополе с 25 ноября по 10 декабря проводится конкурс «Лучшая новогодняя игрушка – 2022». Об этом сообщил директор МБУК «Парки столицы» Роман Филипенко.

Участники конкурса должны до 10 декабря изготовить новогоднюю елочную игрушку и представить ее на рассмотрение конкурсной комиссии в администрацию Детского парка по адресу г. Симферополь, проспект Кирова 51Г (одноэтажное помещение клубной работы). Часы работы с 8:00 до 17:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 часов, — рассказал он.

В конкурсе принимают участие все желающие гости парка в возрастных категориях: 5-8 лет, 9-13 лет, 14-17 лет.

Размеры игрушки не превышают 25 сантиметров в высоту и ширину. Творческие работы должны быть легкими, прочными и иметь петли, прищепки для крепления к елочным ветвям. Используемые материалы должны быть устойчивы к атмосферному влиянию, форма работы может быть любая – все, что подскажет вам ваша фантазия. каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об авторе по форме: название, номинация, фамилию, имя, возраст.

Основными критериями оценки конкурса являются: изготовление игрушки своими руками, оригинальность, красочность и эстетичность оформления новогодней игрушки, соответствие игрушки новогодней тематике, яркость, сказочность, нарядность, наличие крепления для игрушки на елку, качество исполнения работы, — отмечают организаторы конкурса.

Комиссия проводит оценку работу участников конкурса по критериям и номинациям. Победители конкурса по каждой номинации награждаются пригласительным билетом в симферопольский Зооуголок или на аттракционы Детского парка.

Подробнее с условиями проведения конкурса «Лучшая новогодняя игрушка – 2022» можно ознакомится по ссылке.