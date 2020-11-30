В Симферополе завершается косметический ремонт сквера 50-летия СССР

Косметический ремонт в сквере 50-летия СССР в Симферополе, напомним, осуществляют специалисты МБУК «Парки столицы».

Специалисты учреждения «Парки столицы» на сегодняшний день уже покрасили элементы детской площадки, а также скамейки, скульптуры и урны для мусора. В игровом комплексе восстановили повреждённые детали. Помимо этого, проведена санитарная обрезка деревьев, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы директора муниципального бюджетного учреждения культуры Дениса Свирякина.

После масштабной реконструкции 2019 года, отмечает специалист, сквер 50-летия СССР значительно преобразился и стал одним из любимых мест отдыха жителей и гостей крымской столицы. Работники МБУК «Парки столицы» постоянно следят за инфраструктурой сквера и поддерживают её в надлежащем состоянии.

Здесь всегда много горожан с детьми, игровые площадки никогда не пустуют. А значит, есть место для мелких непреднамеренных поломок и необходимость в текущем ремонте, – говорит директор учреждения.

фото: пресс-служба администрации Симферополя