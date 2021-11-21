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В Симферополе завершается строительство жилья для реабилитированных граждан  

В Симферополе завершается строительство жилья для реабилитированных граждан  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 21:42 21.11.2021

В Симферополе, в микрорайоне Фонтаны близится к завершению строительство 36-квартирного дома для реабилитированных граждан.

На объекте в микрорайоне Фонтаны подрядчик завершил строительные работы по самому дому. Остались работы по благоустройству придомовой территории… Ведется работа по оформлению документации для передачи в муниципальную собственность, — рассказали в администрации крымской столицы.

В Симферополе завершается строительство жилья для реабилитированных граждан  

Объект планируется сдать в 2022 году.

Департамент жилищной политики администрации города в настоящее время проводит мероприятия по формированию и проверке учетных дел отдельной категории граждан из числа реабилитированных народов для формирования списка на предоставление указанных жилых помещений. Процедура будет проводиться после того, как квартиры будут оформлены в муниципальную собственность и подготовлен проект постановления по заключению договора социального найма, — пояснил заместитель главы администрации Симферополя Ислям Усеинов.

В Симферополе завершается строительство жилья для реабилитированных граждан  

Фото: администрация Симферополя.

В Симферополе завершается строительство жилья для реабилитированных граждан  

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