В Симферополе завершается строительство жилья для реабилитированных граждан  

В Симферополе, в микрорайоне Фонтаны близится к завершению строительство 36-квартирного дома для реабилитированных граждан.

На объекте в микрорайоне Фонтаны подрядчик завершил строительные работы по самому дому. Остались работы по благоустройству придомовой территории… Ведется работа по оформлению документации для передачи в муниципальную собственность, — рассказали в администрации крымской столицы.

Объект планируется сдать в 2022 году.

Департамент жилищной политики администрации города в настоящее время проводит мероприятия по формированию и проверке учетных дел отдельной категории граждан из числа реабилитированных народов для формирования списка на предоставление указанных жилых помещений. Процедура будет проводиться после того, как квартиры будут оформлены в муниципальную собственность и подготовлен проект постановления по заключению договора социального найма, — пояснил заместитель главы администрации Симферополя Ислям Усеинов.

Фото: администрация Симферополя.