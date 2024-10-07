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В Симферополе завершают работы по ликвидации очагов амброзии
фото: скрин видео пресс-службы администрации Симферополя

В Симферополе завершают работы по ликвидации очагов амброзии

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 19:29 07.10.2024

В столице Крыма завершаются работы по борьбе с аллергенным карантинным растением — амброзией полыннолистной. Об этом сообщил начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Иван Лисечко.

В текущем году были обработаны общественные территории, набережная реки Салгир, улично-дорожная сеть, а также проезжие и магистральные улицы города от данного аллергена. Особое внимание было уделено микрорайонам Белое-5, Каменка, Пневматика, Маршала Жукова, Верхнему и Нижнему плато.

В процессе обработки применялись механизированные и химические методы. В текущем году площадь, на которой были проведены работы, составила более двух миллионов квадратных метров. Для предотвращения цветения и роста амброзии были приняты профилактические меры, что позволяет минимизировать негативное воздействие этого растения на здоровье жителей города, — отмечает Иван Лисечко.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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