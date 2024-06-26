В Симферополе завершают строительство новых общежитий КФУ им. В.И. Вернадского

В Симферополе специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации завершают строительство двух новых общежитий общей площадью 13 600 кв. м для студентов Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Объекты реализуются в рамках комплексной госпрограммы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

В настоящее время на объектах строители завершают чистовые отделочные работы в жилых комнатах и технических помещениях. Также специалисты выполняют пусконаладочные работы и оснащают общежития всем необходимым технологическим оборудованием. Кроме того, завершаются мероприятия по присоединению зданий к городским инженерным коммуникациям, — цитирует пресс-служба вуза заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Юрия Гордеева.

Фасады зданий выполнены в серо-голубой и светло-серой цветовой гамме. Ввести новые общежития на 250 и 450 мест в эксплуатацию планируется в 2024 году.

В ходе благоустройства на прилегающей территории высажен газон, завершено асфальтирование проездов, тротуаров, автостоянок.

Также для Крымского федерального университета им. Вернадского в 2025 году планируется завершить строительство пяти учебно-лабораторных корпусов. Общая площадь строений составляет более 46 тыс. кв. метров, — сообщил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского объединяет 13 институтов, 7 колледжей и техникумов, ряд научных центров. Основные специальности — медицина, строительство, сельское хозяйство, туризм, археология и др. Общее число учащихся вуза составляет около 30 тысяч человек.

источник: пресс-служба Административного департамента ППК «Единый заказчик»

Просмотры: 7