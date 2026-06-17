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В Симферополе завершается установка новых детских игровых площадок
Фото: Администрация Симферополя

В Симферополе завершают установку новых детских игровых площадок

Опубликовал: news-parser в Инфраструктура Крыма 10:59 17.06.2026

В крымской столице продолжается обновление и развитие детской игровой инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Иван Лисечко. По его информации, всего с 2015 года на территории города установлено более 350 современных детских игровых площадок.

В текущем году предусмотрена установка 19 новых детских игровых комплексов. На сегодняшний день 17 площадок уже смонтированы, ещё 2 находятся на завершающем этапе работ. Все устанавливаемое оборудование сертифицировано и соответствует требованиям безопасности, что обеспечивает комфортные и безопасные условия для детей, — отметил Иван Лисечко.

Перечень адресов, где в этом году устанавливаются детские площадки, размещён на официальном сайте администрации города: https://simf.rk.gov.ru/structure/811fd208-93aa-4048-a236-c286e893da4f

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Список формируется во взаимодействии с депутатами Симферопольского городского совета с учётом обращений жителей.

источник: Администрация Симферополя

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