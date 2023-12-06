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В Симферополе завершен капремонт здания архива документов Госкомрегистра

В Симферополе завершен капремонт здания архива документов Госкомрегистра

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:11 06.12.2023

В Симферополе завершен капитальный ремонт здания, предназначенного для хранения архивных документов Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

По условиям государственного контракта работы по ремонту здания, расположенного на ул. Крымской, балансодержателем которого является Госкомрегистр, проводились в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), ГОСтами и техническими регламентами. На площади около 3 400 кв. метров подрядная организация ООО «Альянс» (г. Симферополь) произвела монтаж инженерных сетей и коммуникаций: на объекте установлены современные системы отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, видеонаблюдения, контроля доступа, пожаротушения и предупреждения людей об эвакуации при пожаре. Кроме того, были произведены отделочные работы внутри и снаружи здания, утеплен фасад, в помещениях заменены оконно-дверные блоки. И это далеко не полный перечень серьезных преобразований здания, годами находившегося в плачевном состоянии.

Предполагается, что на объекте будет храниться документация из архивов территориальных подразделений Госкомрегистра. Перенос архивов позволит высвободить помещения для работы управлений и отделов комитета во всех регионах Крыма и централизованно осуществлять специализированное архивохранение. По предварительным подсчетам, только на первом этаже здания можно будет разместить не менее 1800 стандартных стеллажей.

Кроме того, хранение массива архивных документов в одном месте позволит ускорить взаимодействие с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления за счет систематизации всей документации и оперативного поиска необходимых сведений. Необходимо отметить добросовестный подход к делу со стороны подрядной организации. Ответственность подрядчика позволила не только качественно выполнить большой комплекс работ в сжатые сроки, но и сэкономить республиканскому бюджету почти 16% от изначально запланированной суммы госконтракта, – рассказал заместитель председателя Госкомрегистра Дилявер Якубов.

 

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