В Симферополе завершено расследование дела о дропперстве. Фигурант — студент

Следственным отделом отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю завершено расследование уголовного дела в отношении 19‑летнего студента одного из городских колледжей.

Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

В ходе следствия установлено, что около года назад юноша в одном из мессенджеров познакомился с потенциальным «работодателем», который предложил ему подработку. Схема была стандартной для дропперских схем: требовалось открыть банковский счёт, оформить карту и передать её вместе с документами, дающими доступ к личному кабинету в онлайн‑банке. За эти действия студенту пообещали вознаграждение в размере 20 000 рублей. Однако в первый раз передача карты и сопутствующих документов заказчику не состоялась — по независящим от сторон обстоятельствам сделка сорвалась.

Впоследствии «работодатель» перестал выходить на связь, и денег юноша так и не получил.

В марте текущего года молодому человеку вновь поступило предложение — на этот раз речь шла о передаче уже действующей банковской карты. «Заказчик» посулил 200 000 рублей при условии, что через счёт будет проведена крупная сумма денег. Студент согласился. Передача карты состоялась в центре города: злоумышленник пообещал перечислить обещанное вознаграждение на карту, после чего скрылся, так и не выполнив своих обязательств.

На данный момент в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу в установленном законом порядке.

Полиция обращает внимание граждан: участие в подобных схемах недопустимо. Даже если предложение выглядит как безобидная подработка, сотрудничество с мошенниками может обернуться серьёзными правовыми последствиями, вплоть до уголовной ответственности.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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