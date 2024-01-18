В Симферополе завершено устройство фасадов новых общежитий КФУ им. В.И. Вернадского

В Симферополе завершили устройство фасадов двух новых общежитий для студентов Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Фасады новых общежитий на 250 и 450 мест выполнены в серо-голубой и светло-серой цветовой гамме. Их общая площадь составляет почти восемь тысяч кв. м. Также на объектах строители активно проводят внутренние отделочные работы, монтируют инженерные системы и оборудование.

Объекты реализуются публично-правовой компаний «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядчиками в рамках комплексной госпрограммы «Строительство», куратором которой является Минстрой России. Планируется, что новые здания будут введены в эксплуатацию осенью 2024 года. В общежитиях будут обустроены жилые, административные и подсобные помещения, в том числе — для размещения маломобильных групп населения, — цитирует пресс-служба Административного департамента ППК «Единый заказчик» заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Юрия Гордеева.

В настоящее время специалисты уже приступили к благоустройству прилегающей территории общежитий. Там появятся спортивные площадки, открытые автостоянки для гостей, удобные проезды и тротуары.

Кроме того, уже установлена трансформаторная подстанция для электроснабжения двух общежитий, а в зданиях размещены индивидуальные тепловые пункты. Завершаются работы по прокладке наружных сетей холодного водоснабжения и водоотведения. Помимо этого, в 2024 году на территории вуза планируется начать реконструкцию учебного корпуса. Обучаться в современном здании будут более 700 студентов, — сообщил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского объединяет 13 институтов, 7 колледжей и техникумов, ряд научных центров. Основные специальности — медицина, строительство, сельское хозяйство, туризм, археология и др. Общее число учащихся вуза составляет около 30 тысяч человек.