В Симферополе завершены работы по благоустройству Екатерининского сада

В рамках проекта уложено более 7 800 кв. м. плиточного покрытия, обеспечивающего прочную и эстетичную поверхность пешеходных дорожек. Новая ротонда, установленная в центре сада, предоставляет посетителям сада пространство для отдыха. Важной составляющей реализации проекта стала реконструкция существующих фонтанов. Были проведены работы по их облицовке, восстановлению оборудования и освещения, а также окраске и гидроизоляции декоративных водоемов. Привлекательный и функциональный элемент ландшафта — декоративные габионы придают саду современный вид. На территории появилось новое игровое поле, оборудованное безопасным покрытием, — сообщили в пресс-службе МинЖКХ Крыма.