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В Симферополе завершены работы по благоустройству Екатерининского сада
фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Крыма

В Симферополе завершены работы по благоустройству Екатерининского сада

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:27 25.09.2024

Работы по благоустройству Екатерининского сада в Симферополе выполнялись в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках проекта уложено более 7 800 кв. м. плиточного покрытия, обеспечивающего прочную и эстетичную поверхность пешеходных дорожек. Новая ротонда, установленная в центре сада, предоставляет посетителям сада пространство для отдыха. Важной составляющей реализации проекта стала реконструкция существующих фонтанов. Были проведены работы по их облицовке, восстановлению оборудования и освещения, а также окраске и гидроизоляции декоративных водоемов. Привлекательный и функциональный элемент ландшафта — декоративные габионы придают саду современный вид. На территории появилось новое игровое поле, оборудованное безопасным покрытием, — сообщили в пресс-службе МинЖКХ Крыма. 

В рамках реализации проекта по благоустройству Екатерининского сада были выполнены все работы, предусмотренные основным контрактом. В настоящее время ведутся дополнительные работы, финансирование которых осуществляется за счет средств местного бюджета.

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источник: по информации пресс-службы МинЖКХ Крыма 

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