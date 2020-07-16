В Симферополе женщина продавала квартиру, не продавая, но деньги брала. Как?

В полицию в Симферополе поступило заявление от 50-летней местной жительницы о том, что неизвестная женщина мошенническим путем, под предлогом продажи квартиры, завладела ее денежными средствами.

Сумма ущерба, нанесенного заявительнице, оценивается в сумму более 7 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержана 52-летняя жительница Симферополя. Схема мошенничества оказалась проста: задержанная призналась, что продала квартиру, расположенную в крымской столице, сообщив потерпевшей заведомо ложные сведения о реальной возможности приобретения в собственность указанной квартиры, скрыв информацию о наложенном аресте на недвижимость. В ходе следствия также было установлено, что данную квартиру женщина ранее продавала еще как минимум два раза. Вырученные деньги она тратила на собственные нужды. Подозреваемая задержана и взята под стражу, — озвучили детали аферы в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственными органами отдела полиции №3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.