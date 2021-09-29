В Симферополе женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при трудоустройстве

По сравнению с 2018 годом россияне стали реже ощущать при трудоустройстве дискриминацию по возрасту, семейному положению и наличию детей — сказывается распространение удаленной работы.

В том, что на рынке труда в Симферополе существует дискриминация по возрасту, сегодня убеждены 61% симферопольцев, однако сталкивалось с ней лично меньшее число респондентов (30%, примерно поровну мужчин и женщин). О присутствии дискриминации по полу говорят 42% опрошенных, при этом ощутить гендерное неравенство на себе довелось каждому пятому симферопольцу (20%) — чаще женщинам, чем мужчинам (24% против 16%). В существовании дискриминации по наличию или отсутствию детей убежден каждый третий житель Симферополя (32%), а сталкивался с ней каждый пятый житель города (21%) — опять же в основном женщины (42% против 24% среди мужчин). Каждый четвертый симферополец (19%) уверен, что при трудоустройстве не исключена дискриминация по семейному положению, при этом лишь 12% столкнулись с этим явлением лично (19% женщин и 11% мужчин), — сообщили в пресс-службе SuperJob.

По сравнению с 2018 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, сократилось число респондентов, уверенных в существовании на российском рынке труда дискриминации по возрасту, семейному положению и наличию детей. Стало меньше и тех, кто в процессе поиска работы лично сталкивался с различными дискриминирующими ситуациями. За время пандемии COVID-19 обычным явлением стала удаленная работа: результат труда специалиста важнее его возраста, пола и семейного статуса.

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