В Симферополе жильцы дома по ул. Первомайская протестуют — их дом признали аварийным

Эксперты Общероссийского народного фронта призвали местные власти защитить права жильцов дома по ул. Первомайская, 7 в Симферополе, который в августе 2019 года признали аварийным. Люди не согласны с решением, не готовы производить реконструкцию за свой счет и просят объективно рассмотреть ситуацию.

Постановлением администрации Симферополя от 8 августа 2019 года многоквартирный дом по улице Первомайская, 7 признан аварийным и подлежащим реконструкции. До проведения работ, в доме запрещены перепланировки квартир, переводы помещений в нежилые и наоборот, а также прописка новых жильцов в квартиры. Реконструкция дома ложится на плечи самих жильцов, при этом, на её время, их должны отселить в другие помещения. Люди обратились в Общероссийский народный фронт с просьбой помочь наладить диалог с властями и помочь им защитить свои права. Жильцы исправно платят за коммунальные услуги, содержание дома и вносят взносы в фонд капитального ремонта. Из восьми квартир жильцы семи выступают против признания их дома аварийным. В 2016 году после осадки дома городскими властями была проведена экспертиза и вынесено заключение о его аварийности, однако установленные с тех пор маячки не показали роста трещин, управляющая компания подтвердила что ухудшения в состоянии дома c тех пор нет, инициатив признания дома аварийным с их стороны тоже не исходило, поэтому опубликованный летом 2019 года документ стал для людей полной неожиданностью, — отмечают активисты ОНФ.

Эксперты ОНФ встретились с жильцами дома вместе с представителями администрации города, министерством ЖКХ Крыма и региональным фондом капитального ремонта. В ходе встречи люди еще раз обратились к властям с просьбой провести проверку реального состояния дома на сегодняшний день и необходимости признания его аварийным.

Администрация города совместно с жильцами дома и управляющей компанией совместно рассмотрят все документы и определят возможность отмены постановления о признании дома аварийным. Если же аварийность дома подтвердится, то безусловно в реконструкции дома необходимо использовать средства, накопленные в фонде капитального ремонта, тем более что платят люди в большинстве своевременно и в полном объем. Конечно, важно оставаться в диалоге с людьми, информационно и юридически помогать им, а не просто ставить перед фактом, — отметил член регионального штаба ОНФ Олег Бышук.

фото: пресс-служба ОНФ в Крыму