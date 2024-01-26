В Симферополе житель Тульской области осужден к 7 годам лишения свободы за покушение на убийство

В Симферополе прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Тульской области. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Судом установлено, что в конце августа 2023 года осужденный после употребления алкоголя на почве ревности нанес потерпевшему несколько ударов острием кухонного топора по голове, телу и конечностям, причинив открытый перелом свода черепа, травматическую неполную ампутацию пальца руки, множественные рубленные и резаные раны головы и тела. Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог ввиду своевременно оказанной медицинской помощи, — рассказали в прокуратуре РК.

Киевский районный суд г. Симферополя с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.