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В Симферополе житель Тульской области осужден к 7 годам лишения свободы за покушение на убийство
Иллюстрация: zhukvesti.ru

В Симферополе житель Тульской области осужден к 7 годам лишения свободы за покушение на убийство

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 19:50 26.01.2024

В Симферополе прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Тульской области. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Судом установлено, что в конце августа 2023 года осужденный после употребления алкоголя на почве ревности нанес потерпевшему несколько ударов острием кухонного топора по голове, телу и конечностям, причинив открытый перелом свода черепа, травматическую неполную ампутацию пальца руки, множественные рубленные и резаные раны головы и тела. Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог ввиду своевременно оказанной медицинской помощи, — рассказали в прокуратуре РК.

Киевский районный суд г. Симферополя с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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