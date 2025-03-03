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В Симферополе - зима: коммунальные службы работают в оперативном режиме
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе — зима: коммунальные службы работают в оперативном режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:48 03.03.2025

Коммунальные службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Комбинированные дорожные машины обработали противогололедной смесью улицы крымской столицы. Особое внимание уделяется основным транспортным магистралям, аварийно-опасным участкам, подъемам и спускам, уточнили в администрации.

Более 400 дворников занимаются уборкой снега и обработкой реагентом тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта и других городских территорий, – добавили власти.

Водителей просят быть особенно внимательными на дороге и строго придерживаться правил дорожного движения.

Власти города напоминают, что по вопросам уборки дорог и тротуаров от снега можно обратится в ЕДДС по номерам: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.

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Ранее в республиканском гидрометцентре передавали, что в понедельник в Крыму ночью и утром повсеместно пройдут дождь и мокрый снег. Гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно прекратятся.

источник: РИА Новости Крым 

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