В Симферополе — зима: коммунальные службы работают в оперативном режиме

Комбинированные дорожные машины обработали противогололедной смесью улицы крымской столицы. Особое внимание уделяется основным транспортным магистралям, аварийно-опасным участкам, подъемам и спускам, уточнили в администрации.
Более 400 дворников занимаются уборкой снега и обработкой реагентом тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта и других городских территорий, – добавили власти.
Водителей просят быть особенно внимательными на дороге и строго придерживаться правил дорожного движения.
Власти города напоминают, что по вопросам уборки дорог и тротуаров от снега можно обратится в ЕДДС по номерам: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.
Ранее в республиканском гидрометцентре передавали, что в понедельник в Крыму ночью и утром повсеместно пройдут дождь и мокрый снег. Гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно прекратятся.
источник: РИА Новости Крым
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