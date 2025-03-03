В Симферополе — зима: коммунальные службы работают в оперативном режиме

Комбинированные дорожные машины обработали противогололедной смесью улицы крымской столицы. Особое внимание уделяется основным транспортным магистралям, аварийно-опасным участкам, подъемам и спускам, уточнили в администрации.

Более 400 дворников занимаются уборкой снега и обработкой реагентом тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта и других городских территорий, – добавили власти.

Водителей просят быть особенно внимательными на дороге и строго придерживаться правил дорожного движения.

Власти города напоминают, что по вопросам уборки дорог и тротуаров от снега можно обратится в ЕДДС по номерам: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.

Ранее в республиканском гидрометцентре передавали, что в понедельник в Крыму ночью и утром повсеместно пройдут дождь и мокрый снег. Гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно прекратятся.

источник: РИА Новости Крым