В симферопольских парках и скверах — плановые работы по уходу и содержанию зеленых зон

Ежедневно в парках и скверах города сотрудниками учреждения «Парки столицы» ведутся работы по обслуживанию и содержанию зеленых насаждений. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью МБУК «Парки столицы» Галина Фомина.

В Симферополе активно проводятся плановые работы по уходу и содержанию зеленых зон. В настоящее время в зеленых зонах города идет формирующая обрезка декоративных деревьев и кустарников. Так, в сквере имени Тренёва специалисты занимаются можжевельниками и живой изгородью из чебушника. А в парке имени Юрия Гагарина подравниваются кроны кипарисов, придавая им эффектные формы в виде геометрических фигур и животных, а также формируются шарообразные цельнолистные ивы, расположенные вокруг пруда.

Особое внимание уделяется зелёным насаждениям и цветам. Каждый день проводятся полив, прополка и рыхление почвы в клумбах, а также удаление поросли, что способствует поддержанию эстетического вида парков и скверов.

Кроме того, работники также занимаются обслуживанием технических систем парков. Так, в Детском парке в настоящее время проходит ремонт осветительных приборов, включающий замену лампочек на фонарных столбах и прожекторов в скейт-парке «Таблетка».

Данные мероприятия подчеркивают важность поддержания чистоты и уюта в общественных пространствах Симферополя, создавая комфортные условия для отдыха горожан и гостей столицы.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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