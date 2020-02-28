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В симферопольской Госавтоинспекции подвели итоги «коридора трезвости»

В симферопольской Госавтоинспекции подвели итоги «коридора трезвости»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:18 28.02.2020

Во время рейдовых мероприятий в выходные дни сотрудниками симферопольской Госавтоинспекции  выявлено 12 водителей, которые управляли автомобилем с признаками опьянения, из них 10 – отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 2 водителя были доставлены в медицинское учреждение, где в результате проведения экспертизы факт опьянения был установлен.

В симферопольской Госавтоинспекции подвели итоги «коридора трезвости»

В рамках профилактического мероприятия инспекторы проводили беседы с водителями о необходимости сообщать в ГИБДД информацию о лицах, садящихся или намеревающихся сесть за руль в состоянии опьянения, разъясняли последствия дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых и вручали тематические памятки, — сообщили в ГИБДД.

В симферопольской Госавтоинспекции подвели итоги «коридора трезвости»

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. «Коридоры трезвости» будут появляться в крымской столице вновь и вновь.

В симферопольской Госавтоинспекции подвели итоги «коридора трезвости»

Фото: ГИБДД.

В симферопольской Госавтоинспекции подвели итоги «коридора трезвости»

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