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В Симферопольской клинической больнице стартовала вакцинация медработников

В Симферопольской клинической больнице стартовала вакцинация медработников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 13:51 09.01.2021

В ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» стартовала вакцинация медицинских работников. По информации пресс-службы республиканского минздрава, используется вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) российского производства, которая стала первой зарегистрированной вакциной против коронавируса.

Вакцинация проходит в 2 этапа с интервалом в 3 недели (21 день). Необходимым условием для осуществления вакцинации является отсутствие антител к SARS-CoV-2, противопоказаний к прививке и осмотр врача терапевта.

В минздраве подчеркнули: вакцинацию населения планируется начать с начала февраля.

В Симферопольской клинической больнице стартовала вакцинация медработников

 Фото: страницы в Facebook ГБУЗ РК «Симферопольская Клиническая больница» и Ю.Боруховича.

В Симферопольской клинической больнице стартовала вакцинация медработников

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