В Симферопольской районе лже-работник соцслужбы украл у пенсионерки 450 тыс рублей

К частковому уполномоченному полиции ОМВД России в Симферопольскомм районе за помощью обратилась 80-летняя жительница одного из местных сёл — у нее из квартиры были похищены денежные средства в сумме порядка 450 тыс.руб.

Как выяснилось, к пенсионерке в дневное время пришел молодой человек, представившийся работником социальной службы. Гость заявил сельчанке, что она может вернуть часть денежных средств, как налоговый вычет, за установленные ею ранее металлопластиковые окна. Молодой человек говорил довольно убедительно, предложил написать заявление на получение «возврата». Однако, после ухода гражданина, пенсионерка обнаружила пропажу своих сбережений. Деньги женщина хранила в укромном месте. С ее слов, кража могла произойти в тот момент, когда она выходила в другую комнату, чтобы принести лжесоцработнику необходимые документы. Потерпевшая смогла описать злоумышленника, а также одежду, в которую он был одет, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Злоумышленник был задержан оперативниками уголовного розыска в короткие сроки. Им оказался 24-летний гражданин, временно проживающий в Симферополе. В поле зрения правоохранителей молодой человек ранее не попадал. При личном досмотре у подозреваемого полицейские выявили часть похищенных денежных средств.

От задержанного поступили признательные показания в совершении кражи. Он пояснил, что заметил, где пенсионерка хранит деньги, а потом специально попросил ее принести якобы необходимые документы, чем и воспользовался, чтобы совершить преступление, — отмечают правоохранители.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет.

МВД по Республике Крым напоминает гражданам о мерах безопасности:

Не впускайте в свой дом незнакомых людей, даже если они представляются работниками каких-либо государственных учреждений и организаций. В этом случае необходимо позвонить в указанное учреждение и уточнить, действительно ли к вам был направлен их сотрудник.

Не верьте в причитающиеся вам выплаты компенсации за ранее приобретенные товары (медикаменты) или выигрыши в лотереи. Таким способом злоумышленники пытаются завладеть вашими деньгами.

Если к вам в жилище пришел незнакомец, попросите своих соседей присутствовать при разговоре.

Не покупайте товары, в том числе текстиль, лечебные приборы или медикаменты, с рук у незнакомых лиц. Ведь за их качество никто ответственности не несет.

Не разменивайте деньги незнакомцам: таким образом вас могут обмануть, и вместо настоящих денег вы получите фальшивки.

Всю поступающую информацию следует проверять. Прежде чем согласиться на «заманчивое» предложение, посоветуйтесь со своими родными!