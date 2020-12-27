В Симферопольском цирке состоялось новогоднее представление для детей

Под патронатом Главы РК Сергея Аксёнова в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова традиционно состоялось новогоднее представление для детей.

На ежегодное мероприятие, проводимое в канун Нового года, были приглашены дети из малообеспеченных семей, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, лауреаты фестивалей, победители конкурсных проектов и олимпиад.

На арене цирка прошло представление при участии жонглеров, клоунов, гимнастов, эквилибристов и воздушных акробатов, а также оркестра и балета цирка.

Всем детям были вручены сладкие подарки.

Мероприятие организовано при содействии министерства культуры Республики Крым. Показ представления проведен с соблюдением необходимых мер безопасности согласно требований Роспотребнадзора.

Подробнее в сюжетах телеканалов Крым24 , Миллет , ИТВ .

Фото: министерство культуры РК.