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В Симферопольском цирке состоялось новогоднее представление для детей

В Симферопольском цирке состоялось новогоднее представление для детей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:18 27.12.2020

Под патронатом Главы РК Сергея Аксёнова в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова традиционно состоялось новогоднее представление для детей.

В Симферопольском цирке состоялось новогоднее представление для детей

На ежегодное мероприятие, проводимое в канун Нового года, были приглашены дети из малообеспеченных семей, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, лауреаты фестивалей, победители конкурсных проектов и олимпиад.

В Симферопольском цирке состоялось новогоднее представление для детей

На арене цирка прошло представление при участии жонглеров, клоунов, гимнастов, эквилибристов и воздушных акробатов, а также оркестра и балета цирка.

В Симферопольском цирке состоялось новогоднее представление для детей

Всем детям были вручены сладкие подарки.

В Симферопольском цирке состоялось новогоднее представление для детей

Мероприятие организовано при содействии министерства культуры Республики Крым. Показ представления проведен с соблюдением необходимых мер безопасности согласно требований Роспотребнадзора.

В Симферопольском цирке состоялось новогоднее представление для детей

Подробнее в сюжетах телеканалов Крым24МиллетИТВ.

В Симферопольском цирке состоялось новогоднее представление для детей

Фото: министерство культуры РК.

В Симферопольском цирке состоялось новогоднее представление для детей

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