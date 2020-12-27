В Симферопольском цирке состоялось новогоднее представление для детей

Под патронатом Главы РК Сергея Аксёнова в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова традиционно состоялось новогоднее представление для детей.
На ежегодное мероприятие, проводимое в канун Нового года, были приглашены дети из малообеспеченных семей, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, лауреаты фестивалей, победители конкурсных проектов и олимпиад.
На арене цирка прошло представление при участии жонглеров, клоунов, гимнастов, эквилибристов и воздушных акробатов, а также оркестра и балета цирка.
Всем детям были вручены сладкие подарки.
Мероприятие организовано при содействии министерства культуры Республики Крым. Показ представления проведен с соблюдением необходимых мер безопасности согласно требований Роспотребнадзора.
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Фото: министерство культуры РК.
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