В Симферопольском цирке устроили городскую новогоднюю ёлку

28 декабря в Симферопольском государственном цирке имени Б.И. Тезикова состоялось традиционное новогоднее представление – городская ёлка.

Всего в новогоднем представлении приняли участие 1 200 юных симферопольцев из числа детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения, детей-инвалидов, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Поздравить ребят с наступающим Новым 2022 годом пришли глава администрации Симферополя Валентин Демидов, заместитель председателя Симферопольского городского совета Надежда Аксёнова.

В этот предпраздничный день хочу пожелать вам и вашим родителям здоровья, успехов в учёбе и работе, семейного благополучия и большого счастья. Надеюсь, что сегодняшнее представление создаст праздничную атмосферу и подарит присутствующим яркие новогодние впечатления. С наступающим Новым 2022 годом, — сказал Валентин Демидов.

В свою очередь, Надежда Аксёнова отметила, что ежегодно в предновогоднюю пору Симферопольский цирк радушно открывает свои двери для маленьких и взрослых зрителей, чтобы подарить незабываемые праздничные впечатления, окутать атмосферой сказки и доброго волшебства.

Продолжилось праздничное мероприятие цирковым представлением, которое подготовили для детей известные крымские артисты. Под куполом царила атмосфера волшебства и радости. Маленьким зрителям была представлена увлекательная программа.

В завершение праздничного представления все ребята получили сладкие новогодние подарки.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

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