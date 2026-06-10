В Симферопольском детском парке ввели новые правила посещения

С 23:00 до 6:00 парк будет закрыт. На это время все входы на территорию будут полностью заблокированы… Просим отнестись с пониманием и планировать посещение парка в часы его работы, – отметили в учреждении. И подчеркнули, что меры приняты для для защиты посетителей и имущества парка в ночное время.