В Симферопольском детском парке ввели новые правила посещения

В Симферополе ввели новые правила посещения Детского парка. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность на его территории, сообщили в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Парки столицы».
С 23:00 до 6:00 парк будет закрыт. На это время все входы на территорию будут полностью заблокированы… Просим отнестись с пониманием и планировать посещение парка в часы его работы, – отметили в учреждении. И подчеркнули, что меры приняты для для защиты посетителей и имущества парка в ночное время.
Детский парк открыли 1 мая 2026 года после масштабной реконструкции. На территории обновлены покрытие, дорожки, бордюры, подъездные пути. Основной упор был сделан на обустройство для самых маленьких жителей города.
источник: РИА Новости Крым
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