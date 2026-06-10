Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Достопримечательности Крыма | В Симферопольском детском парке ввели новые правила посещения
Новости Республики
В Симферопольском детском парке ввели новые правила посещения
фото: "Парки столицы"

В Симферопольском детском парке ввели новые правила посещения

Опубликовал: КрымPRESS в Достопримечательности Крыма 17:15 10.06.2026

В Симферополе ввели новые правила посещения Детского парка. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность на его территории, сообщили в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Парки столицы».

С 23:00 до 6:00 парк будет закрыт. На это время все входы на территорию будут полностью заблокированы… Просим отнестись с пониманием и планировать посещение парка в часы его работы, – отметили в учреждении. И подчеркнули, что меры приняты для для защиты посетителей и имущества парка в ночное время.

Детский парк открыли 1 мая 2026 года после масштабной реконструкции. На территории обновлены покрытие, дорожки, бордюры, подъездные пути. Основной упор был сделан на обустройство для самых маленьких жителей города.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 2 110

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.