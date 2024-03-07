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В Симферопольском государственном цирке им. Б. Тезикова прошло представление для детей участников СВО

В Симферопольском государственном цирке им. Б. Тезикова прошло представление для детей участников СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Социальная сфера РК 13:36 07.03.2024

Зрителями также стали ребята из новых регионов, находящиеся на отдыхе в Крыму.

Свыше 1 000 ребят из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, семей участников СВО посетили дополнительный показ цирковой программы в Симферопольском государственном цирке им. Б. Тезикова.

В Симферопольском государственном цирке им. Б. Тезикова прошло представление для детей участников СВО

Мероприятие организовано в рамках гастролей циркового шоу «Песчаная сказка» продюсерского центра «Королевский цирк» заслуженного артиста России Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк» при содействии министерства культуры, министерства образования, науки и молодежи, министерства труда и социальной защиты Республики Крым.

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В Симферопольском государственном цирке им. Б. Тезикова прошло представление для детей участников СВО

По информации пресс-службы министерства культуры РК.

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