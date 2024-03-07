В Симферопольском государственном цирке им. Б. Тезикова прошло представление для детей участников СВО

Зрителями также стали ребята из новых регионов, находящиеся на отдыхе в Крыму.

Свыше 1 000 ребят из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, семей участников СВО посетили дополнительный показ цирковой программы в Симферопольском государственном цирке им. Б. Тезикова.

Мероприятие организовано в рамках гастролей циркового шоу «Песчаная сказка» продюсерского центра «Королевский цирк» заслуженного артиста России Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк» при содействии министерства культуры, министерства образования, науки и молодежи, министерства труда и социальной защиты Республики Крым.

По информации пресс-службы министерства культуры РК.