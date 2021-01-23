В Симферопольском художественном музее — выставка Юрия Сахарова

Выставка, открывшаяся в Крымском зале Симферопольского художественного музея, приурочена к 80-летию крымского скульптора Юрия Сахарова.

Юрий Сахаров широко известен как создатель скульптур для первой экспозиции «Поляны сказок» (г. Ялта), активный участник региональных и международных выставок. Наиболее известны в коллекции музея скульптурные композиции «Перезвоны» и «Древо жизни», в которых находит воплощение изящество и пластика природных форм, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.