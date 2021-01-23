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В Симферопольском художественном музее - выставка Юрия Сахарова

В Симферопольском художественном музее — выставка Юрия Сахарова

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 12:58 23.01.2021

Выставка, открывшаяся в Крымском зале Симферопольского художественного музея, приурочена к 80-летию  крымского скульптора Юрия Сахарова.

Юрий Сахаров широко известен как создатель скульптур для первой экспозиции «Поляны сказок» (г. Ялта), активный участник региональных и международных выставок. Наиболее известны в коллекции музея скульптурные композиции «Перезвоны» и «Древо жизни», в которых находит воплощение изящество и пластика природных форм, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

В Симферопольском художественном музее - выставка Юрия Сахарова

В Симферопольском художественном музее - выставка Юрия Сахарова

В коллекции Симферопольского художественного музея хранится 10 произведений мастера.

В Симферопольском художественном музее - выставка Юрия Сахарова

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

В Симферопольском художественном музее - выставка Юрия Сахарова

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